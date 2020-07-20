Динамо звільнило увесь тренерський штаб клубу

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Київ • УНН

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КИЇВ. 20 липня. УНН. Футбольний клуб "Динамо" оголосив про звільнення повного тренерського штабу команди, передає УНН з посиланням на сайт "біло-синіх".

Контракти розірвані із головним тренером Олексієм Михайличенком та його асистентами: Вадимом Євтушенком, Сергієм Федоровим та Михайлом Михайловим.

Сказано, що керівництво клубу не зміг задовільнити поточний рівень гри команди, відсутність прогресу, достатнього для боротьби за звання чемпіона України та гідного виступу у європейських клубних турнірах.

Зазначається, що гра "Динамо" має вийти на якісно інший рівень.

Примітно, цього сезону "Динамо" виграло Кубок України та посіло друге місце у чемпіонаті, яке дає право змагатися за участь у груповому етапі Ліги чемпіонів УЄФА. Однак клуб встановив деякі антирекорди.

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