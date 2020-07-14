"Динамо" повторило антирекорд за кількістю пробитих пенальті по власним воротам

Обидва голи у ворота “біло-синіх” були забиті з пенальті. З початку чемпіонату у ворота “Динамо” призначали 7 пенальті (6 із них були реалізовані), що стало повторенням рекорду для столичного клубу.

Востаннє стільки ж разів суперники “динамівців” пробивали з “позначки” протягом одного чемпіонату ще в сезоні-1993/1994 (7 ударів — 4 голи).

Зауважимо, що за два тури до завершення чемпіонату України “Динамо” посідає лише третє місце.