"Динамо" повторило антирекорд за кількістю пробитих пенальті по власним воротам

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Київ • УНН

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КИЇВ. 14 липня. УНН. У 30-му турі Української Прем'єр-ліги київське "Динамо" зіграло на виїзді внічию 2:2 з "Олександрією" в якому відбулося повторення антирекорду для столичного клубу, передає УНН з посиланням на прес-службу клубу.

Обидва голи у ворота “біло-синіх” були забиті з пенальті. З початку чемпіонату у ворота “Динамо” призначали 7 пенальті (6 із них були реалізовані), що стало повторенням рекорду для столичного клубу.

Востаннє стільки ж разів суперники “динамівців” пробивали з “позначки” протягом одного чемпіонату ще в сезоні-1993/1994 (7 ударів — 4 голи).

Зауважимо, що за два тури до завершення чемпіонату України “Динамо” посідає лише третє місце.

Українські Національні Новини

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