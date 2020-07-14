"Динамо" повторило антирекорд за кількістю пробитих пенальті по власним воротам
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. У 30-му турі Української Прем'єр-ліги київське "Динамо" зіграло на виїзді внічию 2:2 з "Олександрією" в якому відбулося повторення антирекорду для столичного клубу, передає УНН з посиланням на прес-службу клубу.
Обидва голи у ворота “біло-синіх” були забиті з пенальті. З початку чемпіонату у ворота “Динамо” призначали 7 пенальті (6 із них були реалізовані), що стало повторенням рекорду для столичного клубу.
Востаннє стільки ж разів суперники “динамівців” пробивали з “позначки” протягом одного чемпіонату ще в сезоні-1993/1994 (7 ударів — 4 голи).
Зауважимо, що за два тури до завершення чемпіонату України “Динамо” посідає лише третє місце.