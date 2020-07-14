"Динамо" повторило антирекорд по количеству пробитых пенальти по собственным воротам
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. В 30-м туре Украинской Премьер-лиги киевское "Динамо" сыграло на выезде вничью 2:2 с "Александрией" в котором произошло повторение антирекорда для столичного клуба, передает УНН со ссылкой на пресс-службу клуба.
Оба гола в ворота “бело-синих” были забиты с пенальти. С начала чемпионата в ворота “Динамо” назначали 7 пенальти (6 из них были реализованы), что стало повторением рекорда для столичного клуба.
Последний раз столько же раз соперники “динамовцев” пробивали с “отметки” в течение одного чемпионата еще в сезоне 1993/1994 (7 ударов — 4 гола).
Заметим, что за два тура до окончания чемпионата Украины “Динамо” занимает лишь третье место.