"Динамо" сделало изменения в заявке на матчи плей-офф Лиги Европы

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 73825 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 100185 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 134751 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 133403 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 131251 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 125782 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 163005 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117898 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141489 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145322 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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"Динамо" сделало изменения в заявке на матчи плей-офф Лиги Европы

"Динамо" сделало изменения в заявке на матчи плей-офф Лиги Европы

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 февраля. УНН. Официальный сайт УЕФА обнародовал заявку киевского "Динамо" на поединки 1/16 финала Лиги Европы, передает УНН.

В список “А” и “Б” столичного клуба вошли 32 футболиста:

вратари: Георгий Бущан, Владимир Маханьков, Денис Бойко, Артур Рудько

защитники: Виталий Миколенко, Сидклей, Иосиф Пиварич, Никита Бурда, Артем Шабанов, Тамаш Кадар, Денис Попов, Томаш Кендзера

полузащитники: Сергей Сидорчук, Че Че, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Витор Буэно, Никита Кравченко, Виталий Буяльский, Георгий Цитаишвили, Евгений Смирный, Ахмед Алибеков, Миккель Дуелунд

нападающие: Фран Соль, Артем Беседин, Назарий Русин, Владислав Супряга.

Примечательно, что в заявке теперь нет Владислава Калитвинцева, который покинул клуб на правах свободного агента, а также Николая Морозюка (перешел по аренде в турецкий “Ризеспор”).

Добавим, что 14 февраля киевляне проведут гостевую игру против греческого “Олимпиакоса” в ЛЕ.

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