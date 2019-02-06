"Динамо" сделало изменения в заявке на матчи плей-офф Лиги Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Официальный сайт УЕФА обнародовал заявку киевского "Динамо" на поединки 1/16 финала Лиги Европы, передает УНН.
В список “А” и “Б” столичного клуба вошли 32 футболиста:
вратари: Георгий Бущан, Владимир Маханьков, Денис Бойко, Артур Рудько
защитники: Виталий Миколенко, Сидклей, Иосиф Пиварич, Никита Бурда, Артем Шабанов, Тамаш Кадар, Денис Попов, Томаш Кендзера
полузащитники: Сергей Сидорчук, Че Че, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Витор Буэно, Никита Кравченко, Виталий Буяльский, Георгий Цитаишвили, Евгений Смирный, Ахмед Алибеков, Миккель Дуелунд
нападающие: Фран Соль, Артем Беседин, Назарий Русин, Владислав Супряга.
Примечательно, что в заявке теперь нет Владислава Калитвинцева, который покинул клуб на правах свободного агента, а также Николая Морозюка (перешел по аренде в турецкий “Ризеспор”).
Добавим, что 14 февраля киевляне проведут гостевую игру против греческого “Олимпиакоса” в ЛЕ.