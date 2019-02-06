"Динамо" зробило зміни в заявці на матчі плей-оф Ліги Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Офіційний сайт УЄФА оприлюднив заявку київського "Динамо" на поєдинки 1/16 фіналу Ліги Європи, передає УНН.
До списку "А" і "Б" столичного клубу увійшли 32 футболісти:
воротарі: Георгій Бущан, Володимир Маханьков, Денис Бойко, Артур Рудько
захисники: Віталій Миколенко, Сідклей, Йосип Пиваріч, Микита Бурда, Артем Шабанов, Тамаш Кадар, Денис Попов, Томаш Кендзьора
півзахисники: Сергій Сидорчук, Че Че, Беньямін Вербич, Володимир Шепелєв, Микола Шапаренко, Віктор Циганков, Олександр Андрієвський, Денис Гармаш, Вітор Буено, Микита Кравченко, Віталій Буяльський, Георгій Цітаішвілі, Євген Смирний, Ахмед Алібеков, Міккель Дуелунд
нападники: Фран Соль, Артем Бесєдін, Назарій Русин, Владислав Супряга.
Примітно, що в заявці тепер немає Владислава Калітвінцева, який покинув клуб на правах вільного агенту, а також Миколи Морозюка (перейшов по оренді до турецького "Різеспору").
Додамо, що 14 лютого кияни проведуть гостьову гру проти грецького "Олімпіакоса" в ЛЄ.