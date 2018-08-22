"Динамо" потерпело поражение в поединке Лиги чемпионов против "Аякса"
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Амстердамский “Аякс” и киевское “Динамо” на “Йохан Кройфф Арене” провели первый поединок плей-офф квалификации Лиги чемпионов, передает корреспондент УНН.
Хозяевам удался быстрый гол. На 2 минуте передачей нашли свободного Тадича в штрафной коллектива Хацкевича, который отдал чуть назад на Ван де Бека. Полузащитник ударил низом по центру ворот, но мяч пролетел под Бойко — 1:0.
На 15 минуте “бело-синие” ответили голевым моментом — на удар вторым темпом Кадара кипер Онана совершил эффектный сейв. Однако сразу с подачи углового украинцы сравняли положение на табло. Кадар пробил головой, вратарь отбил мяч прямо на ногу Кендзьоры — 1:1.
Впоследствии мог отличиться Пиварич, но Онана снова был на высоте и отразил выстрел вице-чемпиона мира. Не использовав свою возможность, киевляне поплатились и пропустили от Хакима Зиеша.
До перерыва амстердамцы удвоили преимущество. Душана Тадича потеряли в штрафной зоне, и серб в одно касание переправил кожаный снаряд в сетку ворот — 3:1.
Во второй половине отметим попытку Хунтелаара и Цыганкова — в моменте с первым мяч попал в перекладину, а в другом игровой снаряд со штрафного пролетел мимо створ (3:1).
Добавим также, ответный пройдет 28-го августа в Киеве.