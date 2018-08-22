"Динамо" зазнало поразки у поєдинку Ліги чемпіонів проти "Аяксу"
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Амстердамський “Аякс” та київське “Динамо” на “Йохан Кройфф Арені” провели перший поєдинок плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів, передає кореспондент УНН.
Господарям вдався швидкий гол. На 2 хвилині передачею знайшли вільного Тадіча в штрафній колективу Хацкевича, який віддав трохи назад на Ван де Бека. Півзахисник вдарив низом по центру воріт, але м’яч пролетів під Бойко — 1:0.
На 15 хвилині “біло-сині” відповіли гольовим моментом — на удар другим темпом Кадара кіпер Онана здійснив ефектний сейв. Проте одразу з подачі кутового українці зрівняли становище на табло. Кадар пробив головою, воротар відбив м’яч прямо на ногу Кендзьори — 1:1.
Згодом міг відзначитися Піварич, але Онана знову був на висоті та відбив постріл віце-чемпіона світу. Не використавши свою нагоду, кияни поплатилися та пропустили від Хакіма Зієша.
До перерви амстердамці подвоїли перевагу. Душана Тадіча загубили у карній зоні, і серб в один дотик переправив шкіряний снаряд у сітку воріт — 3:1.
У другій половині відзначимо спробу Хунтелара та Циганкова — у моменті з першим м’яч потрапив у поперечину, а в іншому ігровий снаряд зі штрафного пролетів повз площину воріт (3:1).
Додамо також, матч у відповідь пройде 28-го серпня у Києві.