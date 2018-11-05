"Динамо" заинтересовалось полузащитником сборной Украины Малиновским
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Киевское “Динамо” в поиске усиления состава рассматривает вариант трансфера полузащитника и одного из лидеров бельгийского “Генка” Руслана Малиновского, информирует УНН со ссылкой на шоу “ТаТоТаке”.
По информации источника “бело-синие” могут приобрести основного футболиста лидера чемпионата Бельгии в ближайшее трансферное окно — зимой.
Примечательно, что ресурс Тransfermarkt оценивает Малиновского в 7 млн. евро. Его контракт с “Генком” будет действовать до 2022 года.
Отметим, что в текущем сезоне 25-летний игрок провел 21 поединок, в которых забил 10 голов и отдал восемь голевых передач, а также забил победный гол за сборную Украины в последней игре Лиги наций.