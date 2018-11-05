"Динамо" зацікавилось півзахисником збірної України Маліновським
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Київське “Динамо” у пошуку підсилення складу розглядає варіант трансферу півзахисника та одного із лідерів бельгійського “Генку” Руслана Маліновського, інформує УНН з посиланням на шоу “ТаТоТаке”.
За інформацією джерела “біло-сині” можуть придбати основного футболіста лідера чемпіонату Бельгії найближчого трансферного вікна — взимку.
Примітно, що ресурс Тransfermarkt оцінює Маліновського в 7 млн. євро. Його контракт з “Генком” діятиме до 2022 року.
Відзначимо, що у поточному сезоні 25-річний гравець провів 21 поєдинок, в яких забив 10 голів і віддав вісім гольових передач, а також забив переможний гол за збірну України в крайній грі Ліги націй.