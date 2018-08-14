"Динамо" вышло в плей-офф Лиги чемпионов

В дебюте киевляне показали нацеленность на ворота чехов. Сначала на выстрел Гармаша кипер из-под перекладины потащил мяч. Далее на Беседине нарушили правила из-за пределов штрафной. Цыганков выполнил подачу и Вербич сыграл на опережение и в касание огорчил голкипера — 1:0. К концу 45-минутки нападающий Тецл забил гол, который был отменен из-за положения вне игры.

В середине следующего отрезка игры “Динамо” повезло в моменте, когда один из полевых футболистов “Славии” почти с линии ворот замыкал прострел по пустым воротам, однако неточно. А киевляне реализовали свой момент. Цыганков разогнал атаку и отдал за спину защитнику. Беседин перебросил мяч мимо вратаря.

Таким образом, 2:0 и результат двухматчевой баталии 3:1 в пользу “бело-синих”.

Заметим, что команда Хацкевича еще предстоит пройти будущий раунд плей-офф чтобы попасть в групповой этап Лиги чемпионов.