"Динамо" вийшло в раунд плей-оф Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Київське “Динамо” в домашньому поєдинку третього кваліфікаційного етапу Ліги чемпіонів обіграло празьку “Славію”, повідомляє кореспондент УНН.
У дебюті кияни показали націленість на ворота чехів. Спочатку на постріл Гармаша кіпер з-під поперечини потягнув м’яч. Далі на Бесєдіні порушили правила з-за межі штрафної. Циганков виконав подачу і Вербич зіграв на випередження та одним дотиком засмутив кіпера — 1:0. Під кінець 45-хвилинки нападник Тецл забив гол, який був відмінений через положення поза грою.
В середині наступного відрізку гри “Динамо” пощастило в моменті, коли один із польових футболістів “Славії” майже з лінії воріт замикав простріл по порожнім воротам, однак неточно. А кияни реалізували свій момент. Циганков розігнав атаку і віддав за спину оборонцю. Бесєдін перекинув м’яч повз воротаря.
Таким чином, 2:0 і результат двоматчевої баталії 3:1 на користь “біло-синіх”.
Зауважимо, що команда Хацкевича ще має пройти майбутній раунд плей-оф аби потрапити до групового етапу Ліги чемпіонів.