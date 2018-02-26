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"Динамо" вдевятером потерпело поражение от "Вереса"

"Динамо" вдевятером потерпело поражение от "Вереса"

Киев  •  УНН

 • 19332 просмотра

КИЕВ. 26 февраля. УНН. В матче 21-го тура Украинской Премьер-лиги киевское “Динамо” сыграло с “Верес” на выезде во Львове на “Арене Львов”, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу киевлян.

“Динамо” активно начало игру, провело ряд опасных атак, но дивидендов в виде забитых мячей это не принесло. Кроме соперника, командам приходилось бороться еще и с промерзшим полем “Арены Львов”. Во многом качество поля и влияние на Николая Морозюка — его результативная ошибка на своей половине поля привела к тому, что на 13-й минуте Станислав Кулиш открыл счет в пользу “Вереса”.

Не прошло и 10 минут, как Кулиш снова оказался в центре событий. На этот раз активный форвард хозяев заставил нарушить на себе правила Руслана Ротаня. Полузащитник не только заработал 11-метровый, но еще и получил прямую красную карточку. Сергей Симинин с “точки” был точен — 2:0.

Играя в меньшинстве, “Динамо” не опустило руки и продолжил нагнетать обстановку у ворот “Вереса”. Одна из атак привела к голу — Вербич прострелил в штрафную на Цыганкова, который поразил ворота Бандуры.

С первых минут второго тайма на поле вышел Денис Гармаш, “Динамо” продолжило атаковать большими силами. В одном из моментов киевляне дважды пробивали по воротам “Вереса”, но и с ударом из-за пределов штрафной, и с добиванием Бурды, Бандура справился.

Активен в атаке Бурда был не менее активен и в оборонительных действиях. В одном из эпизодов он буквально “скосил” в центре поля соперника и получил вторую желтую карточку, оставив “Динамо” вдевятером в середине второго тайма. Буквально сразу Пепе мог забивать третий мяч “Вереса”, но пробил из пределов штрафной в штангу.

Симинин, автор одного из мячей, через пару минут также был награжден вторым “горчичником”, грубо сбив с ног Вербича. За 20 минут до конца матча команды играли в составах 10 на 9.

Свой момент был и у Морозюка — капитан “Динамо” хорошо пробил со штрафного, но мяч, ударившись о штангу, улетел за пределы поля. И все же разница в физической “свежести” и количества игроков дала о себе знать за 10 минут до конца — Кожанов прошел по правому флангу и прострелил в штрафную из-под Пиварича. Морозюк не успел накрыть Степанюка, который в касание переправил мяч в ворота.

Несмотря на все старания, изменить счет киевлянам не удалось. 3:1 — первая, историческая победа “Вереса” над “Динамо”.

Добавим, что “Динамо” с 42 очками осталось на второй позиции. “Верес” с 29 пунктами занимает 5-ю строчку.

Украинские Национальные Новости

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