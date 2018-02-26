"Динамо" вдев'ятьох зазнало поразки від "Вереса"

“Динамо” активно почало гру, провело ряд небезпечних атак, але дивідендів у вигляді забитих м’ячів це не принесло. Крім суперника, командам доводилося боротися ще й з промерзлим полем “Арени Львів”. Багато в чому якість поля і вплинула на Миколу Морозюка — його результативна помилка на своїй половині поля призвела до того, що на 13-й хвилині Станіслав Куліш відкрив рахунок на користь “Вереса”.

Не минуло й 10 хвилин, як Куліш знову опинився в центрі подій. Цього разу активний форвард господарів змусив порушити на собі правила Руслана Ротаня. Півзахисник не тільки заробив 11-метровий, але ще і отримав пряму червону картку. Сергій Сімінін з “точки” був точний — 2:0.

Граючи в меншості, “Динамо” не опустило рук і продовжило нагнітати обстановку біля воріт “Вереса”. Одна з атак привела до голу — Вербич прострілив у штрафну на Циганкова, який вразив ворота Бандури.

З перших хвилин другого тайму на поле вийшов Денис Гармаш, “Динамо” продовжило атакувати великими силами. В одному з моментів кияни двічі пробивали по воротах “Вереса”, але й з ударом з-за меж штрафного, і з добиванням Бурди, Бандура впорався.

Активний в атаці Бурда був не менше активний і в оборонних діях. В одному з епізодів він буквально “скосив” у центрі поля суперника і отримав другу жовту картку, залишивши “Динамо” вдев’ятьох в середині другого тайму. Буквально відразу Пепе міг забивати третій м’яч “Вереса”, але пробив з меж штрафного в штангу.

Сімінін, автор одного з м’ячів, через пару хвилин також був нагороджений другим “гірчичником”, грубо збивши з ніг Вербича. За 20 хвилин до кінця матчу команди грали у складах 10 на 9.

Свій момент був і у Морозюка — капітан “Динамо” добре пробив зі штрафного, але м’яч, ударившись об стійку, полетів за межі поля. І все ж різниця у фізичній “свіжості” і кількості гравців дала про себе знати за 10 хвилин до кінця — Кожанов пройшов по правому флангу і прострілив у штрафну з-під Піваріча. Морозюк не встиг накрити Степанюка, який в дотик переправив м’яч у ворота.

Незважаючи на всі старання, змінити рахунок киянам не вдалося. 3:1 — перша, історична, перемога “Вереса” над “Динамо”.

Додамо, що “Динамо” з 42 очками залишилось на другій позиції. “Верес” з 29 пунктами посідає 5-й рядок.