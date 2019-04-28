"Динамо" вдевятером победили ФК "Львов"

Центрбэк Никита Бурда оставил "бело-синих" в меньшинстве на 19 минуте, который перед самой штрафной снес с ног Педро при выходе с Бущаном. Однако через пять минут киевляне ограбили игрока "Львова" на чужой половине. Шепелев нашел Цыганкова, а капитан клуба вывел на ударную позицию Буяльского. Полузащитник мастерски перекинул мяч за шиворот голкиперу.

На 75 минуте Томаш Кендзера сбил соперника, дальше между ними возникла небольшая потасовка и поляк сделал движение головой в голову оппоненту и тот упал. Арбитр удалил Кендзеру. Впоследствии представитель "Львова" попал в перекладину. В конце баталии Пернанбуко пробивал под перекладину, но Бущан в эффектном прыжке спас коллектив Хацкевича - 1:0.

Отметим, что "бело-синие" сохранили разницу в семь очков отставание от "Шахтера" и в следующий раз будут принимать "Александрию" 4 мая.