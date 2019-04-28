"Динамо" вдев'ятьох перемогло ФК "Львів"
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Київське "Динамо" святкувало перемогу у меншості в гостьовій зустрічі із ФК "Львів" у 26 турі Прем'єр-ліги, передає УНН.
Центрбек Микита Бурда залишив "біло-синіх" у меншості на 19 хвилині, який перед самою штрафною зніс з ніг Педро при виході з Бущаном. Проте через п'ять хвилин кияни пограбували гравця "Львову" на чужій половині. Шепелєв знайшов Циганкова, а капітан клубу вивів на ударну позицію Буяльського. Півзахисник майстерно перекинув м'яч за комірець голкіперу.
На 75 хвилині Томаш Кендзьора збив суперника, далі між ними виникла невелика сутичка і поляк зробив рух головою в голову опоненту і той впав. Арбітр вилучив Кендзьору. Згодом представник "Львову" влучив у поперечину. Наприкінці баталії Пернанбуко пробивав під поперечину, але Бущан в ефектному стрибку врятував колектив Хацкевича – 1:0.
Зазначимо, що "біло-сині" зберегли різницю в сім очок відставання від "Шахтаря" і наступного разу прийматимуть "Олександрію" 4-го травня.