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"Динамо" вдев'ятьох перемогло ФК "Львів"

"Динамо" вдев'ятьох перемогло ФК "Львів"

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 квітня. УНН. Київське "Динамо" святкувало перемогу у меншості в гостьовій зустрічі із ФК "Львів" у 26 турі Прем'єр-ліги, передає УНН.

Центрбек Микита Бурда залишив "біло-синіх" у меншості на 19 хвилині, який перед самою штрафною зніс з ніг Педро при виході з Бущаном. Проте через п'ять хвилин кияни пограбували гравця "Львову" на чужій половині. Шепелєв знайшов Циганкова, а капітан клубу вивів на ударну позицію Буяльського. Півзахисник майстерно перекинув м'яч за комірець голкіперу.

На 75 хвилині Томаш Кендзьора збив суперника, далі між ними виникла невелика сутичка і поляк зробив рух головою в голову опоненту і той впав. Арбітр вилучив Кендзьору. Згодом представник "Львову" влучив у поперечину. Наприкінці баталії Пернанбуко пробивав під поперечину, але Бущан в ефектному стрибку врятував колектив Хацкевича – 1:0.

Зазначимо, що "біло-сині" зберегли різницю в сім очок відставання від "Шахтаря" і наступного разу прийматимуть "Олександрію" 4-го травня.

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