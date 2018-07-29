"Динамо" в компенсированное время вырвало вторую победу в УПЛ

Уже на первой минуте хозяева создали опасный момент. Аугусто нанес дальнего выстрела — мяч пролетел над девяткой ворот Бойко. Также в середине тайма у ворот киевлян возникла “пожар”. Кендзера почти с линии ворот вынес “кожаный снаряд” подальше. Под за навес тайма Буяльский передачей забросил мяч за спину игроку команды-хозяйки, но Гармашу в одно касание переправить “круглого” помешал голкипер.

“Динамо” давили соперника во второй части. Два голевых момента создал Сидорчук — Бандур выручил. На 2-й добавленной минуте Андриевский вывел на удар Русина и Назарий уже отправил мяч практически в пустые ворота — 1:0.

Отметим, что “Динамо” идет без потерь в турнирные таблицы — 6 очков, “Львов” остался с 3-мя.