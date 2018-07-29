"Динамо" в компенсований час вирвало другу перемогу в УПЛ

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КИЇВ. 29 липня. УНН. У Львові на “Арені Львів” відбувся один із матчів лідерів другого туру Української Прем’єр-ліги — “Львів” проти “Динамо”, передає кореспондент УНН.

Вже на першій хвилині господарі створили небезпечний момент. Аугусто завдав дальнього пострілу — м’яч пролетів над дев’яткою воріт Бойка. Також в середині тайму біля воріт киян виникла “пожежа”. Кендзьора майже з лінії воріт виніс “шкіряний снаряд подалі. Під за навіс тайму Буяльський передачею закинув м’яч за спину гравцеві команди-господарки, але Гармашу в один дотик переправити “круглого” завадив голкіпер.

“Динамо” тиснули суперника у другій частині. Два гольових моменти створив Сидорчук — Бандур виручив. На 2-й доданій хвилині Андрієвський вивів на удар Русина і Назарій вже відправив м’яч практично у порожні ворота — 1:0.

Зазначимо, що “Динамо” йде без втрат у турнірні таблиці — 6 очок, “Львів” залишився з 3-ма.

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