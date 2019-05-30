"Динамо" и "Шахтер" победили в последнем туре УПЛ

"Шахтер" победил на выезде ФК "Львов" (0:3), завершил чемпионат на первой строчке с 83 очками и сыграет в групповом раунде Лиги чемпионов в следующем сезоне. За ним следует киевское "Динамо", которое 30 мая победило на выезде "Александрию" (Кировоградская область) и имеет 72 очков. Киевляне начнут евросезон с третьего раунда квалификации ЛЧ.

"Бронзу" и право играть в групповом этапе Лиги Европы получила "Александрия". Далее идет "Мариуполь" (Донецкая область), который в последнем туре обыграл луганскую "Зарю" (она заняла пятую строчку). Эти команды начнут соревнования в Лиге Европы с третьего и второго квалификационного раунда соответственно.

Во второй дивизион вылетает "Арсенал-Киев", который занял последнее место. Его заменит победитель первой лиги СК "Днепр-1". За право участвовать в УПЛ в следующем сезоне львовские "Карпаты" поборются с луцкой "Волынью", а одесский "Черноморец" - с "Колосом" (Киевская область).