"Динамо" та "Шахтар" перемогли в останньому турі УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. У четвер завершилися змагання української футбольної Прем’єр-ліги сезону 2018-2019 років. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Радіо Свобода".
"Шахтар" переміг на виїзді ФК "Львів" (0:3), завершив чемпіонат на першій сходинці з 83 очками та зіграє в груповому раунді Ліги чемпіонів в наступному сезоні. За ним йде київське "Динамо", яке 30 травня перемогло на виїзді "Олександрію" (Кіровоградська область) і має 72 очок. Кияни розпочнуть євросезон із третього раунду кваліфікації ЛЧ.
"Бронзу" й право грати в груповому етапі Ліги Європи здобула "Олександрія". Далі йде "Маріуполь" (Донецька область), який в останньому турі здолав луганську "Зорю" (вона посіла п’яту сходинку). Ці команди почнуть змагання в Лізі Європи із третього та другого кваліфікаційного раунду відповідно.
До другого дивізіону вилітає "Арсенал-Київ", який посів останнє місце. Його замінить переможець першої ліги СК "Дніпро-1". За право брати участь в УПЛ в наступному сезоні львівські "Карпати" позмагаються із луцькою "Волинню", а одеський "Чорноморець" – із "Колосом" (Київська область).