"Динамо" и "Партизан" объявили стартовые составы
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Стали известны стартовые составы команд на матч заключительного, 6-го тура Лиги Европы между "Динамо" - "Партизаном", передает корреспондент УНН.
Динамо: Бущан, Шепелев, Морозюк, Мораес, Цыганков, Пиварич, Буяльский, Хачериди, Шапаренко, Кадар, Кендзера.
Партизан: Стойкович, Тавамба, Вуличевич, Сума, Евтович, Бильер, Милетич, Митрович, Пантич, Милетич, Соломон.
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Напомним, матч начнется в 20.00 на стадионе НСК "Олимпийский".