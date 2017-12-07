“Динамо” та “Партизан” оголосили стартові склади
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Стали відомі стартові склади команд на матч заключного, 6-го туру Ліги Європи між “Динамо” — “Партизан”, передає кореспондент УНН.
Динамо: Бущан, Шепелєв, Морозюк, Мораєс, Циганков, Піваріч, Буяльський, Хачеріді, Шапаренко, Кадар, Кендзьора.
Партизан: Стойковіч, Тавамба, Вулічевіч, Сума, Евтовіч, Більєр, Мілетіч, Мітровіч, Пантіч, Мілетіч, Соломон.
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Нагадаємо, матч розпочнеться о 20.00 на стадіоні НСК "Олімпійськи".