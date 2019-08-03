"Динамо" разгромило соперника в ЧУ перед стартом в Лиге чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. В матче второго тура чемпионата Украины по футболу Премьер-лига "Динамо" в гостях уверенно переиграло "Львов", сообщает корреспондент УНН.
"Бело-синие" очень удачно закончили половину встречи - Виталий Буяльский оформил дубль. При первом взятии ворот полузащитник в одно касание замкнул головой подачу черпаком в центр штрафной от Сергея Сидорова. А дальше забил в девятку ворот выстрелом с пенальти.
Точку в баталии поставил Карлос Де Пена на 52 минуте. Уругваец эффектным выстрелом с левой ноги и острого угла почти попал в верхний угол ворот хозяев - 0:3.
Отметим, столичный коллектив имеет максимальные 6 очков в двух турах, а "Львов" остался с 3-мя пунктами.
Напомним, что уже 6 августа "Динамо" стартует в отборе Лиги чемпионов матчем с "Брюгге".