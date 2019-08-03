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"Динамо" розгромило суперника в ЧУ перед стартом в Лізі чемпіонів

"Динамо" розгромило суперника в ЧУ перед стартом в Лізі чемпіонів

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КИЇВ. 4 серпня. УНН. У матчі другого туру чемпіонату України з футболу Прем'єр-ліга "Динамо" в гостях впевнено переграло "Львів", повідомляє кореспондент УНН.

"Біло-сині" напрочуд вдало закінчили половину зустрічі – Віталій Буяльський оформив дубль. При першому взятті воріт півзахисник в один дотик замкнув головою подачу черпаком в центр штрафної від Сергія Сидорчука. А далі забив в дев'ятку воріт пострілом з пенальті.

Крапку у баталії поставив Карлос Де Пена на 52 хвилині. Уругваєць ефектним пострілом з лівої ноги та гострого кута майже поцілив до верхнього кута воріт господарів – 0:3.

Зазначимо, столичний колектив має максимальні 6 очок в двох турах, а "Львів" залишився з 3-ма пунктами.

Нагадаємо, що вже 6-го серпня "Динамо" стартуватиме у відборі Ліги чемпіонів матчем з "Брюгге".

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