"Динамо" розгромило суперника в ЧУ перед стартом в Лізі чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. У матчі другого туру чемпіонату України з футболу Прем'єр-ліга "Динамо" в гостях впевнено переграло "Львів", повідомляє кореспондент УНН.
"Біло-сині" напрочуд вдало закінчили половину зустрічі – Віталій Буяльський оформив дубль. При першому взятті воріт півзахисник в один дотик замкнув головою подачу черпаком в центр штрафної від Сергія Сидорчука. А далі забив в дев'ятку воріт пострілом з пенальті.
Крапку у баталії поставив Карлос Де Пена на 52 хвилині. Уругваєць ефектним пострілом з лівої ноги та гострого кута майже поцілив до верхнього кута воріт господарів – 0:3.
Зазначимо, столичний колектив має максимальні 6 очок в двох турах, а "Львів" залишився з 3-ма пунктами.
Нагадаємо, що вже 6-го серпня "Динамо" стартуватиме у відборі Ліги чемпіонів матчем з "Брюгге".