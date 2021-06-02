"Динамо" продлило контракт с Луческу
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис и главный тренер команды Мирча Луческу согласовали опцию продления контракта с наставником к лету 2023 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу "бело-синих".
Детали
В прошлом году румынский специалист подписал с "Динамо" контракт по системе "2 + 1" годы. В первом же сезоне Мирча выиграл с "бело-синими" все внутренние трофеи - чемпионский титул, Кубок и Суперкубок Украины.
На прошлой неделе Суркис и Луческу посетили финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы. Во время совместной поездки стороны обсудили прошлый сезон, планы на следующий и согласовали активацию опции продления контракта еще на один год. Таким образом, соглашение между тренером и клубом действительно до июля 2023 года.
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"Мы полностью доверяем Мистеру и его стратегии развития. Мирча Луческу не только тренер-победитель, он является специалистом, который развивает игроков и помогает меняться нашему клубу. Надеюсь, что в ближайшие два года - это только начало новой, победной страницы в истории "Динамо" и мы очень рады, что Луческу будет частью этого пути", - отметил президент "Динамо".
Дополнение
В прошлом сезоне под руководством Луческу "Динамо" провело 43 матча во всех турнирах (УПЛ, Лига чемпионов, Лига Европы, Кубок Украины, Суперкубок Украины) - 28 побед, 8 ничьих, 7 поражений. Команда вернулась в Лигу чемпионов, вышла в 1/8 финала Лиги Европы и выиграла все внутренние трофеи.