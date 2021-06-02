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"Динамо" продовжило контракт із Луческу

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 червня. УНН. Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс і головний тренер команди Мірча Луческу погодили опцію продовження контракту з наставником до літа 2023 року. Про це інформує УНН з посиланням на прес-службу "біло-синіх".

"Динамо" продовжило контракт із Луческу

Деталі

У минулому році румунський фахівець підписав з "Динамо" контракт за системою "2+1" роки. У першому ж сезоні Мірча виграв з "біло-синіми" всі внутрішні трофеї - чемпіонський титул, Кубок і Суперкубок України.
Минулого тижня Суркіс і Луческу відвідали фінали Ліги чемпіонів і Ліги Європи. Під час спільної поїздки сторони обговорили минулий сезон, плани на наступний та узгодили активацію опції продовження контракту ще на один рік. Таким чином, угода між тренером і клубом дійсна до липня 2023 року.

Цитата

"Ми повністю довіряємо Містеру і його стратегії розвитку. Мірча Луческу не тільки тренер-переможець, він є фахівцем, який розвиває гравців і допомагає змінюватися нашому клубу. Сподіваюся, що найближчі два роки - це тільки початок нової, переможної сторінки в історії "Динамо", і ми дуже раді, що Луческу буде частиною цього шляху", - зазначив президент "Динамо".

Доповнення

У минулому сезоні під керівництвом Луческу "Динамо" провело 43 матчі у всіх турнірах (УПЛ, Ліга чемпіонів, Ліга Європи, Кубок України, Суперкубок України) - 28 перемог, 8 нічиїх, 7 поразок. Команда повернулася в Лігу чемпіонів, вийшла в 1/8 фіналу Ліги Європи і виграла всі внутрішні трофеї.

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