"Динамо" прибыло в Турин на матч Лиги чемпионов с "Ювентусом"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Делегация киевского “Динамо” прибыла в Турин, где состоится матч против “Ювентуса” в рамках пятого тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА, передает УНН со ссылкой на сайт “бело-синих”.
В состав делегации клуба вошли 24 футболиста:
Вратари — Бойко, Нещерет, Бущан.
Защитники — Попов, Шабанов, Миколенко, Забарный, Сирота, Кендзера, Караваев.
Полузащитники — Сидорчук, Белуце, Вербич, Шепелев, Шапаренко, Цитаишвили, де Пена, Цыганков, Леднев, Андриевский, Гармаш.
Нападавшие — Супряга, Родригес, Клейтон.
Отмечено, что по разным причинам в список не попали Виталий Буяльский, Миккель Дуэлунд, Александр Тимчик, Никита Бурда.
Добавим, поединок “Ювентус” — “Динамо” состоится 2 декабря. Начало игры на “Ювентус Стэдиум” — в 22:00 по киевскому времени.