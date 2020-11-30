“Динамо” прибуло до Турину на матч Ліги чемпіонів із “Ювентусом”
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Делегація київського “Динамо” прибула до Турину, де відбудеться матч проти “Ювентуса” у рамках п’ятого туру групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА, передає УНН з посиланням на сайт “біло-синіх”.
До складу делегації клубу увійшли 24 футболісти:
Воротарі — Бойко, Нещерет, Бущан.
Захисники — Попов, Шабанов, Миколенко, Забарний, Сирота, Кендзьора, Караваєв.
Півзахисники — Сидорчук, Белуце, Вербич, Шепелєв, Шапаренко, Цитаїшвілі, де Пена, Циганков, Лєднєв, Андрієвський, Гармаш.
Нападники — Супряга, Родрігес, Клейтон.
Зазначено, що з різних причин до списку не потрапили Віталій Буяльський, Міккель Дуелунд, Олександр Тимчик, Микита Бурда.
Додамо, поєдинок “Ювентус” — “Динамо” відбудеться 2 грудня. Початок гри на “Ювентус Стедіум” — о 22:00 за київським часом.