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“Динамо” прибуло до Турину на матч Ліги чемпіонів із “Ювентусом”

“Динамо” прибуло до Турину на матч Ліги чемпіонів із “Ювентусом”

Київ • УНН

 • 15718 перегляди

КИЇВ. 1 грудня. УНН. Делегація київського “Динамо” прибула до Турину, де відбудеться матч проти “Ювентуса” у рамках п’ятого туру групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА, передає УНН з посиланням на сайт “біло-синіх”.

До складу делегації клубу увійшли 24 футболісти:

Воротарі — Бойко, Нещерет, Бущан.

Захисники — Попов, Шабанов, Миколенко, Забарний, Сирота, Кендзьора, Караваєв.

Півзахисники — Сидорчук, Белуце, Вербич, Шепелєв, Шапаренко, Цитаїшвілі, де Пена, Циганков, Лєднєв, Андрієвський, Гармаш.

Нападники — Супряга, Родрігес, Клейтон.

Зазначено, що з різних причин до списку не потрапили Віталій Буяльський, Міккель Дуелунд, Олександр Тимчик, Микита Бурда.

Додамо, поєдинок “Ювентус” — “Динамо” відбудеться 2 грудня. Початок гри на “Ювентус Стедіум” — о 22:00 за київським часом.

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