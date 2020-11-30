“Динамо” прибуло до Турину на матч Ліги чемпіонів із “Ювентусом”

КИЇВ. 1 грудня. УНН. Делегація київського “Динамо” прибула до Турину, де відбудеться матч проти “Ювентуса” у рамках п’ятого туру групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА, передає УНН з посиланням на сайт “біло-синіх”.