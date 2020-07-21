"Динамо" вернуло в состав одних из лидеров ФК "Заря"
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. После завершения арендных соглашений с луганской "Зарей", полузащитник Богдан Леднев и защитник Александр Тимчик вернулись к состоянию "Динамо", информирует УНН со ссылкой на сайт "бело-синих".
Футболисты вернулись в расположение “Динамо” и вместе с первой командой с 30 июля начнут подготовку к новому сезону.
Леднев защищал цвета луганского клуба с июля 2018. В прошлом сезоне сыграл 27 матчей в УПЛ, забив 11 мячей и став лучшим бомбардиром “Зари”. Также на счету Богдана — одна игра в Кубке Украины (1 гол) и пятый Лиге Европы (1 гол).
Тимчик выступал в составе “Зари” с февраля 2018 года. В сезоне 2019/20 защитник провел за луганчан 30 матчей в чемпионате Украины, один — в Кубке и шестой Лиге Европы.
Как сообщалось ранее, “Динамо” уволило весь тренерский штаб команды.