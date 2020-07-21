"Динамо" повернуло до складу одних із лідерів ФК "Зоря"

Футболісти повернулися до розташування “Динамо” та разом із першою командою з 30 липня розпочнуть підготовку до нового сезону.

Лєднєв захищав кольори луганського клубу з липня 2018-го. У минулому сезоні зіграв 27 матчів в УПЛ, забивши 11 м’ячів і ставши найкращим бомбардиром “Зорі”. Також на рахунку Богдана — одна гра в Кубку України (1 гол) та 5 — у Лізі Європи (1 гол).

Тимчик виступав у складі “Зорі” з лютого 2018 року. У сезоні 2019/20 захисник провів за луганців 30 матчів у чемпіонаті України, один — у Кубку та 6 — у Лізі Європи.

Як повідомлялося раніше, “Динамо” звільнило увесь тренерський штаб команди.