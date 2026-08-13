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"Динамо" потерпело поражение от "Карабаха" и завершает выступления в Лиге конференций

Киев • УНН

 • 1300 просмотра

Киевское "Динамо" уступило "Карабаху" со счётом 0:2 в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций. По сумме двух матчей команда завершила выступления в еврокубках, проиграв 1:2.

"Динамо" потерпело поражение от "Карабаха" и завершает выступления в Лиге конференций

Киевское «Динамо» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций сезона-2026/27 после победы в первом матче (1:0) уступает азербайджанскому «Карабаху» (2:0) и завершает выступления в еврокубках, передаёт УНН

Детали

Поединок на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в столице Азербайджана начался с быстрого гола хозяев: после серии передач мяч отлетел к Жали Муаддибу, который точно пробил в ближний угол Вячеслава Суркиса. 

В середине второго тайма «Карабаху» удалось удвоить счёт: Элвин Джафаркулиев прострелил вдоль вратарской, а украинский форвард азербайджанского коллектива Алексей Кащук установил счёт — 2:0. 

Свои моменты были и у киевлян: Владимир Бражко пробивал после ошибки защиты, однако не смог переиграть Мартина Зломислича, Матвей Пономаренко не смог разобраться с мячом после выхода один на один с голкипером, а гол Владислава Дубинчака арбитр отменил из-за офсайда. 

В итоге поединок завершился — 2:1 по сумме двух матчей в пользу «Карабаха», который шагает дальше, где за выход в группу, скорее всего, сыграет против «Твенте», который по состоянию на 70-ю минуту побеждает «ДАК 1904» со счётом — 2:2 и 8:2 по сумме. 

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Павел Башинский

Спорт
Азербайджан