"Динамо" обыграло "Мариуполь" с разгромным счетом
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. В рамках Украинской Премьер Лиги футбольный клуб "Динамо" (Киев) обыграл ФК "Мариуполь" со счетом 4:0. Об этом сообщает сайт УПЛ, передает УНН.
Как говорится в сообщении, авторами голов были Николай Шапаренко, Беньямин Вербич, Виктор Цыганков, еще один мяч - автогол от ноги мариупольца Сергея Чоботенко. По результатам матча "Динамо" сохраняет второе место в общей турнирной таблице.
Матч проходил на столичном НСК "Олимпийский".
Добавим, что "Александрия" вчера обыграла "Арсенал-Киев" со счетом 3:0.
Напомним, защитник киевского "Динамо" Виталий Миколенко попал в число лучших игроков по итогам игр 4-го тура группового этапа Лиги Европы.