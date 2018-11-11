"Динамо" обыграло "Мариуполь" с разгромным счетом

Как говорится в сообщении, авторами голов были Николай Шапаренко, Беньямин Вербич, Виктор Цыганков, еще один мяч - автогол от ноги мариупольца Сергея Чоботенко. По результатам матча "Динамо" сохраняет второе место в общей турнирной таблице.

Матч проходил на столичном НСК "Олимпийский".

Добавим, что "Александрия" вчера обыграла "Арсенал-Киев" со счетом 3:0.

Напомним, защитник киевского "Динамо" Виталий Миколенко попал в число лучших игроков по итогам игр 4-го тура группового этапа Лиги Европы.