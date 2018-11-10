Футболіст "Динамо" потрапив до символічної збірної туру Ліги Європи

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КИЇВ. 10 листопада. УНН. Оборонець київського “Динамо” Віталій Миколенко потрапив до числа кращих гравців за підсумками ігор 4-го туру групового етапу Ліги Європи, повідомляє УНН із посиланням на сайт УЄФА.

Таке визнання молодий талант столичного клубу отримав завдяки голу у ворота французького “Ренну” (3:1).

Компанію українцеві в топ-11 гравців склали: воротар Андрес Фернандес, захисники Тірні, Едвай, Цимікас, півзахисники Вандерсон, Фортуніс, Гачіновіч, Вальбуена, нападники Мінаміно, Селая.

Окрім того, Миколенку знайшлося місце і в символічній збірній туру за версією порталу WhoScored. Його гру оцінили в 8,3 бали.

Додамо, в активі нашого футболіста 1 гол в нинішньому сезоні при 9 зіграних поєдинків.

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