Футболист "Динамо" попал в символическую сборную тура Лиги Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Защитник киевского “Динамо” Виталий Миколенко попал в число лучших игроков по итогам игр 4-го тура группового этапа Лиги Европы, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
Такое признание молодой талант столичного клуба получил благодаря голу в ворота французского “Ренна” (3:1).
Компанию украинцу в топ-11 игроков составили: вратарь Андрес Фернандес, защитники Тирни, Едвай, Цимикас, полузащитники Вандерсон, Фортунис, Гачинович, Вальбуэна, нападавшие Минамино, Селая.
Кроме того, Миколенко нашлось место и в символической сборной тура по версии портала WhoScored. Его игру оценили в 8,3 балла.
Добавим, в активе нашего футболиста 1 гол в нынешнем сезоне при 9 сыгранных поединков.