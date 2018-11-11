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“Динамо” обіграло “Маріуполь” з розгромним рахунком

“Динамо” обіграло “Маріуполь” з розгромним рахунком

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 листопада. УНН. У рамках Української Прем’єр Ліги футбольний клуб “Динамо” (Київ) обіграв ФК “Маріуполь” з рахунком 4:0. Про це повідомляє сайт УПЛ, передає УНН.

Як зазначається у повідомленні, авторами голів були Микола Шапаренко, Беньямін Вербич, Віктор Циганков, ще один м’яч — автогол від ноги маріупольця Сергія Чоботенка. За результатами матчу “Динамо” зберігає друге місце у загальній турнірній таблиці.

Матч проходив на столичному НСК “Олімпійський”.

Нагадаємо, “Олександрія” вчора обіграла “Арсенал-Київ” з рахунком 3:0.

Нагадаємо, оборонець київського “Динамо” Віталій Миколенко потрапив до числа кращих гравців за підсумками ігор 4-го туру групового етапу Ліги Європи.

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