“Динамо” обіграло “Маріуполь” з розгромним рахунком
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. У рамках Української Прем’єр Ліги футбольний клуб “Динамо” (Київ) обіграв ФК “Маріуполь” з рахунком 4:0. Про це повідомляє сайт УПЛ, передає УНН.
Як зазначається у повідомленні, авторами голів були Микола Шапаренко, Беньямін Вербич, Віктор Циганков, ще один м’яч — автогол від ноги маріупольця Сергія Чоботенка. За результатами матчу “Динамо” зберігає друге місце у загальній турнірній таблиці.
Матч проходив на столичному НСК “Олімпійський”.
Нагадаємо, “Олександрія” вчора обіграла “Арсенал-Київ” з рахунком 3:0.
Нагадаємо, оборонець київського “Динамо” Віталій Миколенко потрапив до числа кращих гравців за підсумками ігор 4-го туру групового етапу Ліги Європи.