"Динамо" незаконно оштрафовало Ленса на 100 тыс. евро - ФИФА
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. ФК "Динамо" (Киев) наложил штраф в размере 100 тыс. евро на экс-игрока клуба Джермейна Ленса незаконно. Об этом сказано в решении Международной федерации футбола (FIFA), передает УНН со ссылкой на текст документа.
17 июля 2017 года экс-игрок столичного клуба обратился в Палату по решению споров ФИФА. Среди прочего, Ленс потребовал от ФИФА обязать столичный клуб отменить штрафные санкции. Речь шла о 100 млн евро. По мнению футболиста, "Динамо" оштрафовало его незаконно.
Изучив материалы дела, Палата по решению споров ФИФА обнаружила нарушение юридической процедуры наложения штрафных санкций киевским клубом на Ленса, и признала взыскание в размере 100 тыс. евро несоответствующим якобы допущенным нарушениям.
Напомним, что Ленс также обвинил "Динамо" в неуплате более 3 млн грн налогов с его зарплаты.