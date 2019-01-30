"Динамо" незаконно оштрафувало Ленса на 100 тис. євро - ФІФА
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. ФК "Динамо" (Київ) наклав штраф у розмірі 100 тис. євро на екс-гравця клубу Джермейна Ленса незаконно. Про це сказано в рішенні Міжнародної федерації футболу (FIFA), передає УНН з посиланням на текст документа.
17 липня 2017 року екс-гравець столичного клубу звернувся до Палати з вирішення суперечок ФІФА. Серед іншого, Ленс зажадав від ФІФА зобов'язати столичний клуб скасувати штрафні санкції. Йшлося про 100 млн євро. На думку футболіста, "Динамо" оштрафувало його незаконно.
Вивчивши матеріали справи, Палата по вирішенню суперечок ФІФА виявила порушення юридичної процедури накладення штрафних санкцій київським клубом на Ленса, і визнала стягнення в розмірі 100 тис. євро невідповідним до нібито допущених порушень.
Нагадаємо, що Ленс також звинуватив "Динамо" у несплаті понад 3 млн грн податків з його зарплати.