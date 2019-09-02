"Динамо" не удержало победный результат в поединке с "Зарей"
Киев • УНН
КИЕВ. 2 сентября. УНН. В рамках шестого тура УПЛ киевское "Динамо" приехало в Запорожье, где сыграло с луганской "Зарей", сообщает корреспондент УНН.
Нереализованный выход Жерсона Родригеса не остановил люксембуржца, который отличился ударом головой. На следующей минуте "Заря" могла сравнять цифры, но Бойко совершил сейв ногами. Позже удвоить счет сумел Карлос Де Пена, который пробил между ног вратарю.
До перерыва хозяева сократили разницу - Бойков отбил мяч перед собой и мяч в сетку добил Артем Громов. Увеличить разницу в счете мог Виктор Цыганков, но как и в первом тайме, его удары со штрафного попали в каркас ворот.
А "Заря" воспользовалась моментом - на 82 минуте Абу Ханна сравнял цифры ударом через себя. В итоге, 2:2 - вторая подряд ничья "Динамо".
Добавим, в турнирной таблице "бело-синие" занимают пятую строчку (имея при этом одну игру в запасе по сравнению с конкурентами), отставая от лидера, донецкого "Шахтера", уже на десять очков. Впереди пауза на матчи сборных, после чего киевляне свою следующую игру проведут 15 сентября, когда будут принимать черниговскую "Десну".