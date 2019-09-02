"Динамо" не втримало переможний результат у поєдинку із "Зорею"
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. У рамках шостого туру УПЛ київське "Динамо" завітало до Запоріжжя, де зіграло із луганською "Зорею", повідомляє кореспондент УНН.
Нереалізований вихід Жерсона Родрігеса не зупинив люксембуржця, який відзначився ударом головою. На наступній хвилині "Зоря" могла зрівняти цифри, але Бойко здійснив сейв ногами. Пізніше подвоїти рахунок зумів Карлос Де Пена, який пробив поміж ніг воротареві.
До перерви господарі зменшили різницю – Бойков відбив м'яч перед собою і м'яч в сітку добив Артем Громов. Збільшити різницю у рахунку міг Віктор Циганков, але як і в першому таймі, його удари зі штрафного потрапили у каркас воріт.
Натомість "Зоря" скористалася моментом – на 82 хвилині Абу Ханна зрівняв цифри ударом через себе. У підсумку, 2:2 – друга поспіль нічия "Динамо".
Додамо, у турнірній таблиці "біло-сині" посідають п’яту сходинку (маючи при цьому одну гру в запасі порівняно з конкурентами), відстаючи від лідера, донецького "Шахтаря", уже на десять очок. Попереду пауза на матчі збірних, після чого кияни свою наступну гру проведуть 15 вересня, коли прийматимуть чернігівську "Десну".