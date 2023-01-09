"Динамо" 12 января начнет подготовку ко второй половине сезона
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. 12 января, киевское "Динамо" выйдет из отпуска и начнет подготовку ко второй части сезона 2022/23, пишет УНН.
Детали
Старту тренировочного процесса будет предшествовать традиционное медицинское обследование, после прохождения которого футболисты приступят к работе.
Начало подготовки ко второй половине сезона пройдет на клубной базе в Вите-Литовской, а 20 января команда отправится на учебно-тренировочный сбор в Турцию.
На турецком сборе тренерский штаб "Динамо" запланировал полноценный тренировочный процесс и проведение ряда контрольных матчей.
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