“Дніпро-1” проведе сім контрольних матчів на зборах у Туреччині
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Дніпряни проведуть два збори у Туреччині. Про це повідомляє УНН з посиланням на Instagram “Дніпра-1”.
Деталі
"Дніпро-1" проведе два збори у Туреччині: з 8 по 21 січня та з 25 січня по 7 лютого.
На зборах запланована низка контрольних матчів:
· 15 січня. Дніпро-1 — Динамо, Тбілісі, Грузія;
· 16 січня. Дніпро-1 — Пахтакор, Узбекистан;
· 20 січня. Дніпро-1 — Ракув, Польща;
· 21 січня. Дніпро-1 — Копер, Словенія;
· 29 січня. Дніпро-1 — Сутьєска, Чорногорія;
· 2 лютого. Дніпро-1 — Мура, Словенія;
· 7 лютого. Дніпро-1 — Ауда, Латвія.
Доповнення
Плануються прямі трансляції цих зустрічей.