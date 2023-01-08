“Дніпро-1” проведе сім контрольних матчів на зборах у Туреччині

Деталі

"Дніпро-1" проведе два збори у Туреччині: з 8 по 21 січня та з 25 січня по 7 лютого.

На зборах запланована низка контрольних матчів:

· 15 січня. Дніпро-1 — Динамо, Тбілісі, Грузія;

· 16 січня. Дніпро-1 — Пахтакор, Узбекистан;

· 20 січня. Дніпро-1 — Ракув, Польща;

· 21 січня. Дніпро-1 — Копер, Словенія;

· 29 січня. Дніпро-1 — Сутьєска, Чорногорія;

· 2 лютого. Дніпро-1 — Мура, Словенія;

· 7 лютого. Дніпро-1 — Ауда, Латвія.

Доповнення

Плануються прямі трансляції цих зустрічей.