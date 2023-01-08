"Днепр-1" проведет семь контрольных матчей на сборах в Турции
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. Днепряне проведут два сбора в Турции. Об этом сообщает УНН с ссылкой на Instagram “Днепра-1”.
Детали
"Днепр-1" проведет два сбора в Турции: с 8 по 21 января и с 25 января по 7 февраля.
На сборах запланирован ряд контрольных матчей:
· 15 января. Днепр-1 — — Динамо, Тбилиси, Грузия;
· 16 января. Днепр-1 — Пахтакор, Узбекистан;
· 20 января. Днепр-1 — Ракув, Польша;
· 21 января. Днепр-1 — Копер, Словения;
· 29 января. Днепр-1 — Сутьеска, Черногория;
· 2 февраля. Днепр-1 — Мура, Словения;
· 7 февраля. Днепр-1 — Ауда, Латвия.
Дополнение
Планируются прямые трансляции этих встреч.