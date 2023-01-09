“Динамо” 12 січня розпочне підготовку до другої половини сезону
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. 12 січня, київське "Динамо" вийде з відпустки та розпочне підготовку до другої частини сезону 2022/23, пише УНН.
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Старту тренувального процесу передуватиме традиційне медичне обстеження, після проходження якого футболісти приступлять до роботи.
Початок підготовки до другої половини сезону пройде на клубній базі у Віті-Литовській, а 20 січня команда вирушить на навчально-тренувальний збір до Туреччини.
На турецькому зборі тренерський штаб "Динамо" запланував повноцінний тренувальний процес і проведення ряду контрольних матчів.
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