“Динамо” 12 січня розпочне підготовку до другої половини сезону

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Старту тренувального процесу передуватиме традиційне медичне обстеження, після проходження якого футболісти приступлять до роботи.

Початок підготовки до другої половини сезону пройде на клубній базі у Віті-Литовській, а 20 січня команда вирушить на навчально-тренувальний збір до Туреччини.

На турецькому зборі тренерський штаб "Динамо" запланував повноцінний тренувальний процес і проведення ряду контрольних матчів.

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