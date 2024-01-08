Дым лесных пожаров и ископаемое топливо отравляют косаток - исследование

Эксклюзив
Есть признаки того, что Гетманцев руководит налоговой в ручном режиме - Амелин
  •  57312 просмотра

Есть признаки того, что Гетманцев руководит налоговой в ручном режиме - Амелин

Эксклюзив
Не более 5-7%: эксперт озвучил, на сколько могут вырасти цены на продукты в январе-феврале
  •  87879 просмотра

Не более 5-7%: эксперт озвучил, на сколько могут вырасти цены на продукты в январе-феврале

Эксклюзив
Сын Геннадия Кернеса Кирилл получил в подарок от отца 30 млн грн наличными, когда тот был в больнице
  •  103188 просмотра

Сын Геннадия Кернеса Кирилл получил в подарок от отца 30 млн грн наличными, когда тот был в больнице

Эксклюзив
Неделя амбициозных планов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 8 – 14 января
  •  109265 просмотра

Неделя амбициозных планов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 8 – 14 января

Эксклюзив
Прокуратура не получала от рф документы о пребывании в СИЗО экс-депутата-агента фсб Шепелева - ОГП
  •  108940 просмотра

Прокуратура не получала от рф документы о пребывании в СИЗО экс-депутата-агента фсб Шепелева - ОГП

Эксклюзив
Кирилл Кернес после начала полномасштабного вторжения "исчез с радаров" - депутат Харьковского облсовета
  •  112032 просмотра

Кирилл Кернес после начала полномасштабного вторжения "исчез с радаров" - депутат Харьковского облсовета

Эксклюзив
В Киеве возле "Караваевых Дач" поезд насмерть сбил 20-летнего парня
7 января  •  134948 просмотра

В Киеве возле "Караваевых Дач" поезд насмерть сбил 20-летнего парня

Эксклюзив
Оккупанты не прекращают атак в направлении Синьковки, но успеха не имеют - Фитьо
5 января  •  210916 просмотра

Оккупанты не прекращают атак в направлении Синьковки, но успеха не имеют - Фитьо

Эксклюзив
Верховный суд нужно очистить от недобропорядочных судей - общественный совет при НАПК
5 января  •  238710 просмотра

Верховный суд нужно очистить от недобропорядочных судей - общественный совет при НАПК

Эксклюзив
Эксперт: блокировка налоговых накладных - дополнительная финансовая нагрузка на бизнес, и не все ее выдерживают
5 января  •  209806 просмотра

Эксперт: блокировка налоговых накладных - дополнительная финансовая нагрузка на бизнес, и не все ее выдерживают

Эксклюзив
Оккупанты пытаются штурмовать позиции Сил обороны в направлении Часового Яра, важных успехов нет - Фитьо
5 января  •  200709 просмотра

Оккупанты пытаются штурмовать позиции Сил обороны в направлении Часового Яра, важных успехов нет - Фитьо

Эксклюзив
Перцовый газ против прихожан: чем в Винницкой области завершилось противостояние священника УПЦ МП с общиной, которая перешла в ПЦУ
4 января  •  346481 просмотра

Перцовый газ против прихожан: чем в Винницкой области завершилось противостояние священника УПЦ МП с общиной, которая перешла в ПЦУ

Эксклюзив
ВСП должен сформировать в Украине независимую судебную систему без политических влияний - Украинский Хельсинский союз по правам человека
4 января  •  186544 просмотра

ВСП должен сформировать в Украине независимую судебную систему без политических влияний - Украинский Хельсинский союз по правам человека

Эксклюзив
Весомые аргументы: почему украинские производители продуктов поддерживают инициативы новой команды Минобороны по изменению системы питания в ВСУ
4 января  •  357599 просмотра

Весомые аргументы: почему украинские производители продуктов поддерживают инициативы новой команды Минобороны по изменению системы питания в ВСУ

Эксклюзив
Следствие выявило почти 345 млн грн убытков от преступлений экс-депутата-убийцы и агента фсб Шепелева - ОГП
5 января  •  163730 просмотра

Следствие выявило почти 345 млн грн убытков от преступлений экс-депутата-убийцы и агента фсб Шепелева - ОГП

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...Loading...
Новости по теме

Дым лесных пожаров и ископаемое топливо отравляют косаток - исследование

ПАУ из нефтегенных источников были обнаружены в южных косатках, обитающих вдоль побережья между штатом Вашингтон и Британской Колумбией.

Новости Мира •   •  15449 просмотра
Дым лесных пожаров и ископаемое топливо отравляют косаток - исследование

Есть признаки того, что Гетманцев руководит налоговой в ручном режиме - Амелин

Эксперт считает, что есть признаки того, что Гетманцев руководит налоговой в ручном режиме.

Экономика •   •  57321 просмотра
Эксклюзив
Есть признаки того, что Гетманцев руководит налоговой в ручном режиме - Амелин

Президент Украины впервые за историю двусторонних отношений созвонился с президентом Бахрейна

Зеленский и король Бахрейна обсудили продовольственную безопасность и Формулу мира в своем первом телефонном разговоре.

Политика •   •  20581 просмотра
Президент Украины впервые за историю двусторонних отношений созвонился с президентом Бахрейна

В Нижнем Тагиле взорвалась цистерна рядом с нефтебазой

Взрыв устройства, прикрепленного к цистерне, произошел возле нефтебазы в Нижнем Тагиле, второе устройство было найдено; о пострадавших не сообщается.

Новости Мира •   •  16038 просмотра
В Нижнем Тагиле взорвалась цистерна рядом с нефтебазой

Пытали мужчин: перед судом предстанут два работника тернопольского ТЦК

Двух военнослужащих Тернопольского ТЦК СП обвиняют в избиении, пытках и лишении свободы двух мужчин.

Криминал и ЧП •   •  15259 просмотра
Пытали мужчин: перед судом предстанут два работника тернопольского ТЦК

Зеленский созвонился с эмиром Кувейта: обсудили сотрудничество в энергетическом и аграрном секторах

Зеленский обсудил с эмиром Кувейта энергетическое и сельскохозяйственное сотрудничество, отметив взаимную поддержку и мирные усилия.

Политика •   •  20987 просмотра
Зеленский созвонился с эмиром Кувейта: обсудили сотрудничество в энергетическом и аграрном секторах

Пляжам Галисии грозит экологическая катастрофа из-за миллионов гранул, которые потерял контейнеровоз в португальских водах

Галисийские пляжи страдают от разлива пластиковых гранул после того, как контейнеровоз потерял свой груз, что побудило сотни волонтеров убирать загрязнение.

Новости Мира •   •  15940 просмотра
Пляжам Галисии грозит экологическая катастрофа из-за миллионов гранул, которые потерял контейнеровоз в португальских водах

рф сформировала максимально агрессивный альянс: Подоляк о глобальной политике

Михаил Подоляк предупреждает, что россия, возглавляя агрессивный альянс, если не потерпит поражение в войне, то эскалирует конфликты во всем мире.

Политика •   •  19586 просмотра
рф сформировала максимально агрессивный альянс: Подоляк о глобальной политике

На фоне продвижения войск Израиля: палестинцы эвакуируются из больницы в центре Газы

На фоне продвижения войск ЦАХАЛа в Газе, палестинцы в панике эвакуируются из одной из главных больниц центральной части города.

Новости Мира •   •  14823 просмотра
На фоне продвижения войск Израиля: палестинцы эвакуируются из больницы в центре Газы

Синоптики предупреждают о сильном гололеде на дорогах, I уровень опасности: погода на завтра

9-10 января ожидается гололедица на дорогах, ночью температура воздуха снизится до -20°C.

Общество •   •  16430 просмотра
Синоптики предупреждают о сильном гололеде на дорогах, I уровень опасности: погода на завтра