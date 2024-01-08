Дым лесных пожаров и ископаемое топливо отравляют косаток - исследование

Обнаружено, что токсичные полициклические ароматические углеводороды (ПАУ), которые образуются в результате лесных пожаров и сжигания ископаемого топлива, загрязняют мышцы и ткани печени некоторых видов косаток. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на исследователей из университета Британской Колумбии, передает УНН.

Наше исследование показывает, что эти косатки вероятно подвергаются воздействию химических веществ из этих источников - сказала Киа Ли, бывшая студентка университета Британской Колумбии, которая проводила исследование.

Детали

ПАУ из нефтегенных источников были обнаружены в южных косатках, обитающих вдоль побережья между штатом Вашингтон и Британской Колумбией, что делает их восприимчивыми к загрязнению от нефтеперерабатывающих заводов ископаемого топлива, выхлопных газов транспортных средств и разливов нефти.

ПАУ, связанные с лесными пожарами и другими пирогенными источниками, были обнаружены у косаток Бигга. В Канаде косатки Бигга, которые находятся под угрозой исчезновения, блуждают по Тихому океану от Аляски до Мексики и живут вдали от прибрежной инфраструктуры.

Исследователи основали свои выводы на образцах тканей дюжины косаток, которые выбросились на берег Британской Колумбии между 2006 и 2018 годами, до того, как за последние годы рекордные лесные пожары сожгли огромные территории Калифорнии и тихоокеанского северо-западного региона.

Напомним,

Летом лесные пожары на севере американской Калифорнии охватили почти 115 тысяч гектаров и стали крупнейшим пожаром в истории штата.

Ученые обнаружили в тканях косаток химические вещества, связанные со сточными водами и очистными сооружениями