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Лісові пожежі в Каліфорнії стали рекордними

Лісові пожежі в Каліфорнії стали рекордними

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 серпня. УНН. Лісові пожежі на півночі американської Каліфорнії охопив майже 115 тисяч гектарів і стали найбільшою пожежею в історії штату. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Станом на зараз 114 800 гектарів лісу охоплені вогнем. Більш того площа пожежі продовжує збільшуватися.

До цього найбільшою пожежею в історії штату вважався "Томас" (Thomas Fire), який стався в округах Санта-Барбара і Вентура в 2017 році, який охопив 114 078 га.

В гасінні пожежі беруть участь майже 4000 осіб, в тому числі пожежні з Арізони, Вашингтона і Аляски. Їм допомагають військові, а також понад сто фахівців з Австралії та Нової Зеландії, які спеціально для роботи в США пройшли тренінг в Айдахо. Для боротьби з вогнем використовують авіацію.

Також, частина Йосемітського національного парку в Каліфорнії, одного з найбільш відвідуваних в США, закрита на невизначений термін, оскільки поблизу вирує лісова пожежа.

Нагадаємо, НАСА показало фотографію природних пожеж в американському штаті Каліфорнія, зняту з борту Міжнародної космічної станції.

Гірські пожежі вирують в різних частинах американського штату Каліфорнія. Гірські пожежі вже забрали життя чотирьох місцевих жителів і чотирьох пожежних.

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