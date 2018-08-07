Лісові пожежі в Каліфорнії стали рекордними
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Лісові пожежі на півночі американської Каліфорнії охопив майже 115 тисяч гектарів і стали найбільшою пожежею в історії штату. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Станом на зараз 114 800 гектарів лісу охоплені вогнем. Більш того площа пожежі продовжує збільшуватися.
До цього найбільшою пожежею в історії штату вважався "Томас" (Thomas Fire), який стався в округах Санта-Барбара і Вентура в 2017 році, який охопив 114 078 га.
В гасінні пожежі беруть участь майже 4000 осіб, в тому числі пожежні з Арізони, Вашингтона і Аляски. Їм допомагають військові, а також понад сто фахівців з Австралії та Нової Зеландії, які спеціально для роботи в США пройшли тренінг в Айдахо. Для боротьби з вогнем використовують авіацію.
Також, частина Йосемітського національного парку в Каліфорнії, одного з найбільш відвідуваних в США, закрита на невизначений термін, оскільки поблизу вирує лісова пожежа.
Нагадаємо, НАСА показало фотографію природних пожеж в американському штаті Каліфорнія, зняту з борту Міжнародної космічної станції.
Гірські пожежі вирують в різних частинах американського штату Каліфорнія. Гірські пожежі вже забрали життя чотирьох місцевих жителів і чотирьох пожежних.