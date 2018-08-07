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Лесные пожары в Калифорнии стали рекордными

Лесные пожары в Калифорнии стали рекордными

Киев  •  УНН

 • 8694 просмотра

КИЕВ. 7 августа. УНН. Лесные пожары на севере американской Калифорнии охватил почти 115 тысяч гектаров и стали крупнейшим пожаром в истории штата. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

По состоянию на сейчас 114 800 гектаров леса охвачены огнем. Более того площадь пожара продолжает увеличиваться.

До этого крупнейшим пожаром в истории штата считался "Томас" (Thomas Fire), который произошел в округах Санта-Барбара и Вентура в 2017 году, который охватил 114 078 га.

В тушении пожара принимают участие почти 4000 человек, в том числе пожарные из Аризоны, Вашингтона и Аляски. Им помогают военные, а также более ста специалистов из Австралии и Новой Зеландии, которые специально для работы в США прошли тренинг в Айдахо. Для борьбы с огнем используют авиацию.

Также, часть Йосемитского национального парка в Калифорнии, одного из самых посещаемых в США, закрыта на неопределенный срок, поскольку поблизости бушует лесной пожар.

Напомним, НАСА показало фотографию природных пожаров в американском штате Калифорния, снятую с борта Международной космической станции.

Горные пожары свирепствуют в разных частях американского штата Калифорния. Горные пожары уже унесли жизни четырех местных жителей и четверых пожарных.

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