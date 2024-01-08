Дим лісових пожеж та викопне паливо отруюють косаток - дослідження

Виявлено, що токсичні поліциклічні ароматичні вуглеводні (ПАУ), які утворюються внаслідок лісових пожеж і спалювання викопного палива, забруднюють м’язи та тканини печінки деяких видів косаток. Про це пише Bloomberg, посилаючись на дослідників з університету Британської Колумбії, передає УНН.

Наше дослідження показує, що ці косатки ймовірно піддаються впливу хімічних речовин із цих джерел - сказала Кіа Лі, колишня студентка університету Британської Колумбії, яка проводила дослідження.

Деталі

ПАУ з нафтогенних джерел були виявлені в косатках півдня, що мешкають уздовж узбережжя між штатом Вашингтон і Британською Колумбією, що робить їх сприйнятливими до забруднення від нафтопереробних заводів викопного палива, вихлопних газів транспортних засобів і розливів нафти.

ПАУ, пов’язані з лісовими пожежами та іншими пірогенними джерелами, були виявлені у косаток Бігга. У Канаді косатки Бігга, які перебувають під загрозою зникнення, блукають Тихим океаном від Аляски до Мексики та живуть далеко від прибережної інфраструктури.

Дослідники заснували свої висновки на зразках тканин дюжини косаток, які викинулися на берег Британської Колумбії між 2006 і 2018 роками, до того, як за останні роки рекордні лісові пожежі спалили величезні території Каліфорнії та тихоокеанського північно-західного регіону.

Нагадаємо

Влітку лісові пожежі на півночі американської Каліфорнії охопили майже 115 тисяч гектарів і стали найбільшою пожежею в історії штату.

Вчені виявили в тканинах косаток хімічні речовини пов'язані зі стічними водами й очисними спорудами