Участок улицы Туполева с 4 ноября закроют на ремонт
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. С воскресенья, 4 ноября, на участке ул. Туполева будет закрыто движение транспорта. Об этом сообщила пресс-служба КК “Киевавтодор”, передает УНН.
“С 8:00 4 ноября во связи с выполнением работ по реконструкции ул. Туполева на участке от ул. Эстонской до ул. Салютной будет закрыто движение транспорта”, - говорится в сообщении.
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Коммунальная корпорация просит водителей с пониманием отнестись к неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ, и выбирать другие маршруты движения.
Напомним, станцию метро “Святошин” будут ремонтировать до конца года. С 24 февраля 2018 года была закрыта на капитальный ремонт станция метро “Святошин”, в связи с чем выход к проспекту Победы, заводу “АТЕК”, “Антонов”, а также подземный переход будут временно перекрывать.
Отметим, что две полосы моста Метро в направлении центра были перекрыты из-за ремонта.
Также с 31 октября 2018 года будет открыт на вход и выход из подземный переход станции метрополитена “Тараса Шевченко” в направлении ул. Еленовской, со стороны ЗАО “Киевмлын”. Переход закрывали на ремонт в связи с устройством сквера на улице Межигорской, 83 коммунальным объединением “Киевзеленстрой”.
Улица Туполева, часть бывшего Гостомельского шоссе, с 1973 года носит название советского авиаконструктора Андрея Туполева (1888-1972), разработчика реактивных пассажирских самолетов Ту-104, Ту-124 и сверхзвукового Ту-144.