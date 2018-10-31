Ділянку вулиці Туполєва з 4 листопада закриють на ремонт
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. З неділі, 4 листопада, на ділянці вул. Туполєва буде закрито рух транспорту. Про це повідомила прес-служба КК “Київавтодор”, передає УНН.
“Із 08:00 4 листопада у зв’язку із виконанням робіт із реконструкції вул. Туполєва на ділянці від вул. Естонської до вул. Салютної буде закрито рух транспорту”, — йдеться у повідомленні.
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Комунальна корпорація просить водіїв із розумінням поставитися до незручностей, пов’язаних із виконанням ремонтних робіт, та обирати інші маршрути руху.
Нагадаємо, станцію метро "Святошин" ремонтуватимуть до кінця року. Із 24 лютого 2018 року було закрито на капітальний ремонт станцію метро “Святошин”, у зв’язку з чим вихід до проспекту Перемоги, заводу “АТЕК”, “Антонов”, а також підземний перехід тимчасово перекриватимуть.
Зазначимо, що дві смуги мосту Метро у напрямку до центру перекрито через ремонт.
Також з 31 жовтня 2018 року буде відкрито на вхід та вихід підземний перехід станції метрополітену „Тараса Шевченка“ у напрямку вул. Оленівської, з боку ПрАТ „Київмлин“. Перехід закривали на ремонт у зв’язку з влаштуванням скверу на вулиці Межигірській, 83 комунальним об’єднанням „Київзеленбуд“.
Вулиця Туполєва, частина колишнього Гостомельського шосе, з 1973 року носить назву радянського авіаконструктора Андрія Туполєва (1888-1972), розробника реактивних пасажирських літаків Ту-104, Ту-124 та надзвукового Ту-144.