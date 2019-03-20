Дельцы продали через интернет электроники на 7,3 млн грн без уплаты налогов

"В рамках проведения операций "Сеть", "Рубеж" и расследования уголовного производства по ч. 1 ст. 212 УК Украины были установлены группу местных жителей, которые организовали подконтрольную компанию и одноименной указанной компании интернет-магазин, через который осуществляли реализацию электроники и других товаров широкого потребления розничным покупателям. При этом расчет за товары покупатели осуществляли путем перевода средств на банковские карты физических лиц - организаторов схемы, а в бухгалтерском учете компании-фигуранта указанные хозяйственные операции не отображались и налоги, соответственно, не уплачивались", - говорится в сообщении.

На банковскую карту организатора, начиная с 2016 года, было перечислено 7,3 млн грн от физических лиц в качестве оплаты за товар, не подавал декларации об имущественном состоянии и доходах в установленный законодательством срок, в результате чего уклонился от уплаты более 1,4 млн грн налогов.

Во время обысков изъято почти 1,2 млн грн и 13 тыс. 975 долл. США наличными, а также черновые бухгалтерские документы по реализации компьютерной техники, комплектующих к компьютерной технике и аксессуаров.

Продолжается следствие.

Напомним, в Полтавской области разоблачили преступную группу, которая создала десятки фиктивных фирм и под видом онлайн-продаж сельскохозяйственной техники, они получали около миллиона гривен ежемесячно.



