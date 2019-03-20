Ділки продали через інтернет електроніки на 7,3 млн грн без сплати податків
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. На Дніпропетровщині ділки створивши інтернет-магазин продавали електроніку та ухилялись від сплати понад 1,4 млн грн податків. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДФС України.
“В рамках проведення операцій „Мережа“, „Рубіж“ та розслідування кримінального провадження за ч. 1 ст. 212 КК України було встановлено групу місцевих жителів, які організували підконтрольну компанію та однойменний вказаній компанії інтернет-магазин, через який здійснювали реалізацію електроніки та інших товарів широкого вжитку роздрібним покупцям. При цьому розрахунок за товари покупці здійснювали шляхом переведення коштів на банківські карти фізичних осіб — організаторів схеми, а у бухгалтерському обліку компанії-фігуранта вказані господарські операції не відображалися та податки, відповідно, не сплачувалися”, — йдеться у повідомленні.
На банківську карту організатора, починаючи з 2016 року, було перераховано 7,3 млн грн від фізичних осіб в якості оплати за товар, не подавав декларації про майновий стан і доходи у встановлений законодавством термін, внаслідок чого ухилився від сплати понад 1,4 млн грн податків.
Під час обшуків вилучено майже 1,2 млн грн та 13 тис. 975 дол. США готівкою, а також чорнові бухгалтерські документи по реалізації комп’ютерної техніки, комплектуючих до комп’ютерної техніки та аксесуарів.
Триває слідство.
Нагадаємо, на Полтавщині викрито злочинну групу, яка створила десятки фіктивних фірм і під виглядом онлайн-продажу сільськогосподарської техніки, вони отримували близько мільйона гривень щомісячно.